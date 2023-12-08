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Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса

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Сьогодні 19:06 Андрій Дунець 227 0
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса
#Верес, #Романов, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Катерина Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги між Шахтарем та Вересом був затьмарений епізодом на початку другого тайму, коли головна арбітриня Катерина Монзуль після консультації з суддею VAR Віталієм Романовим призначила пенальті на користь "гірників".

На перший погляд могло здатися, що м'яч після удару Олександра Зубкова влучив у руку Євгена Шевченка, проте після ретельного перегляду повторів стає зрозуміло, що дотику ігрового снаряда до верхніх кінцівок захисника не було.

Відео

Щоправда, 11-метровий "гірникам" реалізувати не вдалося - Зубков не переграв воротаря, а гол Данила Сікана із добивання не зарахували. Матч у підсумку завершився з рахунком 2:0 на користь Шахтаря.

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