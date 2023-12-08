Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса

А ви тут помітили гру рукою?

Джерело - Чемпіон.

Матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги між Шахтарем та Вересом був затьмарений епізодом на початку другого тайму, коли головна арбітриня Катерина Монзуль після консультації з суддею VAR Віталієм Романовим призначила пенальті на користь "гірників".

На перший погляд могло здатися, що м'яч після удару Олександра Зубкова влучив у руку Євгена Шевченка, проте після ретельного перегляду повторів стає зрозуміло, що дотику ігрового снаряда до верхніх кінцівок захисника не було.

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Щоправда, 11-метровий "гірникам" реалізувати не вдалося - Зубков не переграв воротаря, а гол Данила Сікана із добивання не зарахували. Матч у підсумку завершився з рахунком 2:0 на користь Шахтаря.

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