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Шевченко визначився з кандидатурою віцепрезидента УАФ

Андрій Шевченко вже формує свою команду
Сьогодні 17:52 272 0
Шевченко визначився з кандидатурою віцепрезидента УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Головний претендент на посаду президента УАФ Андрій Шевченко визначився зі своїм першим заступником.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела у випадку перемоги на виборах Андрій Шевченко ініціюватиме висунення на посаду першого віцепрезидента Леоніда Ашкеназі – колишнього віцепрезидента Динамо (Київ).

Також є попередня інформація, що Андрій Шевченко збирається зменшити кількість віцепрезидентів до двох, значно скоротиться й кількість членів виконкому. Але ці кадрові питання ще в стадії обговорення.

Нагадаємо, 25 січня 2024 року відбудеться позачерговий конгрес УАФ, на якому будуть розглядати питання про обрання нового президента. Чинний голова УАФ Андрій Павелко наразі перебуває в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Шевченка висунуть на посаду президента УАФ.

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