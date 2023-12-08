Шахтар визначився зі стадіоном для матчів єврокубків

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар оголосив місце проведення домашніх єврокубкових матчів навесні 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Номінально домашні поєдинки "гірників" відбуватимуться на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі, де вони вже зустрічалися з Порту, Барселоною та Антверпеном.
Для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів Шахтарю потрібно здолати Порту. Якщо цього не станеться, то український клуб опиниться в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13-го грудня. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.