Барселона може продати Левандовського

Джерело - El Chiringuito TV.
Нападник Барселони Роберт Левандовський у наступне літнє трансферне вікно може залишити клуб.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу розглядає можливий продаж 35-річного поляка, який не надто добре підходить для команди Хаві.
Зазначимо, що минулого трансферного вікна до форварда збірної Польщі виявляли інтерес клуби з Саудівської Аравії.
У цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.
Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.