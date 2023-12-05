Барселона може продати Левандовського

Роберт Левандовський може змінити клуб

Джерело - El Chiringuito TV.

Нападник Барселони Роберт Левандовський у наступне літнє трансферне вікно може залишити клуб.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу розглядає можливий продаж 35-річного поляка, який не надто добре підходить для команди Хаві.

Зазначимо, що минулого трансферного вікна до форварда збірної Польщі виявляли інтерес клуби з Саудівської Аравії.

У цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.

Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.