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Барселона може продати Левандовського

Роберт Левандовський може змінити клуб
Сьогодні 10:32 204 0
Барселона може продати Левандовського
Фото - gettyimages
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - El Chiringuito TV.

Нападник Барселони Роберт Левандовський у наступне літнє трансферне вікно може залишити клуб.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу розглядає можливий продаж 35-річного поляка, який не надто добре підходить для команди Хаві.

Зазначимо, що минулого трансферного вікна до форварда збірної Польщі виявляли інтерес клуби з Саудівської Аравії.

У цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.

Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.

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