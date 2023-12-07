Магвайр визнаний найкращим гравцем АПЛ у листопаді

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр визнаний найкращим гравцем чемпіонату Англії за підсумками листопада.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У листопаді Гаррі допоміг своїй команді здобути перемогу в трьох матчах: з Евертоном (3:0), Лутоном (1:0), Фулгемом (1:0).
На нагороду також претендували Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Томас Камінський (Лутон), Маркус Таверньє (Борнмут) та Рахім Стерлінг (Челсі).
Раніше Манчестер Юнайтед обіграв Челсі Мудрика.