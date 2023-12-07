Магвайр визнаний найкращим гравцем АПЛ у листопаді

В АПЛ визначили найкращого футболіста листопада

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр визнаний найкращим гравцем чемпіонату Англії за підсумками листопада.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді Гаррі допоміг своїй команді здобути перемогу в трьох матчах: з Евертоном (3:0), Лутоном (1:0), Фулгемом (1:0).

На нагороду також претендували Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Томас Камінський (Лутон), Маркус Таверньє (Борнмут) та Рахім Стерлінг (Челсі).

Раніше Манчестер Юнайтед обіграв Челсі Мудрика.