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Ліверпуль продовжив співпрацю з Carlsberg

Нова угода розрахована до 2034 року
Сьогодні 20:10 157 0
Ліверпуль продовжив співпрацю з Carlsberg
#Ліверпуль

Джерело - liverpoolfc.com.

Ліверпуль та компанія Carlsberg продовжили партнерство ще на 10 років.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Це найдовша спонсорська співпраця в АПЛ - мерсисайдці та данська пивна компанія мають угоду з 1992 року. У 2034 році вони матимуть 42 роки співпраці.

Carlsberg припинив свою діяльність як титульний спонсор Ліверпуля у 2010 році, а потім став офіційним пивом клубу. Британський транснаціональний банк Standard Chartered відтоді є титульним спонсором мерсисайдців.

Раніше Ліверпуль переграв Шеффілд Юнайтед у межах 15-го туру англійської Прем'єр-ліги.

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