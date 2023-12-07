Ліверпуль продовжив співпрацю з Carlsberg

Нова угода розрахована до 2034 року

Ліверпуль та компанія Carlsberg продовжили партнерство ще на 10 років.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Це найдовша спонсорська співпраця в АПЛ - мерсисайдці та данська пивна компанія мають угоду з 1992 року. У 2034 році вони матимуть 42 роки співпраці.

Carlsberg припинив свою діяльність як титульний спонсор Ліверпуля у 2010 році, а потім став офіційним пивом клубу. Британський транснаціональний банк Standard Chartered відтоді є титульним спонсором мерсисайдців.

Раніше Ліверпуль переграв Шеффілд Юнайтед у межах 15-го туру англійської Прем'єр-ліги.