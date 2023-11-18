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Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала

Томас Парті може змінити клуб
Сьогодні 15:11 213 0
Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала
#Парті, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Арсенал Лондон

Джерело - footmercato.net.

 Ювентус знаходиться в пошуках підсилення центральної зони півзахисту на тлі дискваліфікацій Ніколо Фаджіолі та Поля Погба.

Про це повідомляє Foot Mercato.

"Стара сеньйора" хоче домовитись із півзахисником лондонського Арсеналу Тома Парті. Представники туринського клубу вже зустрічалися з півзахисником "канонірів" та намагалися переконати його змінити клуб взимку.

Наразі, ганський футболіст лікує травму підколінного сухожилля. Його повернення на поле очікується не раніше січня наступного року.

Чинний контракт гравця з лондонським клубом діє до 30 червня 2025 року. 

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче орендувати де Пауля.

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