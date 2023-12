Емері вперше у кар'єрі обіграв команду Гвардіоли

Астон Вілла мінімально обіграла Манчестер Сіті (1:0) у 15-му турі АПЛ.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Ця перемога стала для головного тренера бірмінгемців Унаї Емері першою над Жузепом Гвардіолою. Всього їхні команди зустрічалися між собою 14 разів.

10 матчів відбулися в межах протистояння Валенсія - Барселона: 6 перемог каталонців та 4 нічиї.

Ще двічі Емері грав проти Манчестер Сіті Гвардіоли, коли тренував Арсенал, і обидва рази програв.

Перший матч проти "містян" під керівництвом Унаї Астон Вілла програла 1:3.

Unai Emery FINALLY gets his first win over Pep Guardiola 👊 pic.twitter.com/LVExnCEimf