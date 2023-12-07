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Емері вперше у кар'єрі обіграв команду Гвардіоли

Емері перервав невдалу серію матчів з командами Гвардіоли
Сьогодні 08:43 232 0
Емері вперше у кар'єрі обіграв команду Гвардіоли
Фото: Getty Images
#Астон Вілла

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла мінімально обіграла Манчестер Сіті (1:0) у 15-му турі АПЛ.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Ця перемога стала для головного тренера бірмінгемців Унаї Емері першою над Жузепом Гвардіолою. Всього їхні команди зустрічалися між собою 14 разів.

10 матчів відбулися в межах протистояння Валенсія - Барселона: 6 перемог каталонців та 4 нічиї.

Ще двічі Емері грав проти Манчестер Сіті Гвардіоли, коли тренував Арсенал, і обидва рази програв.

Перший матч проти "містян" під керівництвом Унаї Астон Вілла програла 1:3.

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