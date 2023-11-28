Джерело - УАФ.

Виконком Української асоціації футболу затвердив дату, час та місце проведення позачергового XXVI Конгресу УАФ та порядок денний конгресу, який був запропонований членами УАФ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Підставою стало звернення 32-х членів УАФ. Відтак, відповідно до статуту, адміністрація УАФ запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес Української асоціації футболу

25 січня 2024 року у Києві, у Будинку футболу (початок - о 12:00).

Виконком УАФ затвердив цю пропозицію. Раніше УАФ поінформувала УЄФА та ФІФА про скликання позачергового Конгресу.