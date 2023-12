Вінгер Гранади Браян Сарагоса перейде в мюнхенську Баварію.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 15 мільйонів євро. Це клаусула, прописана в його контракті.

До кінця сезону він залишиться у Гранаді на правах оренди. Угода з Баварією діятиме до 2028 року.

