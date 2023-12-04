Перенесений матч Баварія – Уніон може відбутись у 2024

Вільні вікна для матчу є у січні наступного року

Джерело - Kicker.

Матч 13-го туру Бундесліги Баварія – Уніон, який був перенесений через снігопад, ймовірно, пройде у січні 2024 року.

Про це повідомляє Kicker.

У середині цього тижня пройдуть матчі Кубка Німеччини. Обидві команди вже вилетіли з турніру, але регламент забороняє пров

одити матчі Бундесліги у дні матчів Кубка.

Вільні вікна для матчу є у січні наступного року, коли відновиться чемпіонат та ще не розпочнеться плей-оф Ліги чемпіонів.

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