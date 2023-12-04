Перенесений матч Баварія – Уніон може відбутись у 2024

Джерело - Kicker.
Матч 13-го туру Бундесліги Баварія – Уніон, який був перенесений через снігопад, ймовірно, пройде у січні 2024 року.
Про це повідомляє Kicker.
У середині цього тижня пройдуть матчі Кубка Німеччини. Обидві команди вже вилетіли з турніру, але регламент забороняє пров
одити матчі Бундесліги у дні матчів Кубка.
Вільні вікна для матчу є у січні наступного року, коли відновиться чемпіонат та ще не розпочнеться плей-оф Ліги чемпіонів.
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