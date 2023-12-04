Головне
Шахтар розібрався з Металістом 1925 у 16 турі УПЛ
Вчора 18:59 599
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Сьогодні 15:20 4549
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 191
Як два киянина братів Кличків обійшли
Сьогодні 13:22 6626 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300
Сьогодні 13:13 80794
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Сьогодні 13:08 318
Наварретте може стати суперником Берінчика у бою за титул WBO
Сьогодні 12:48 277
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:15 346461 6
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 08:32 3468
Ювентус може зробити пропозицію щодо Судакова взимку
Вчора 22:51 564
Прямі трансляції

Перенесений матч Баварія – Уніон може відбутись у 2024

Вільні вікна для матчу є у січні наступного року
Сьогодні 13:35 182 0
Перенесений матч Баварія – Уніон може відбутись у 2024

Джерело - Kicker.

Матч 13-го туру Бундесліги Баварія – Уніон, який був перенесений через снігопад, ймовірно, пройде у січні 2024 року.

Про це повідомляє Kicker.

У середині цього тижня пройдуть матчі Кубка Німеччини. Обидві команди вже вилетіли з турніру, але регламент забороняє пров

одити матчі Бундесліги у дні матчів Кубка.

Вільні вікна для матчу є у січні наступного року, коли відновиться чемпіонат та ще не розпочнеться плей-оф Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 80794
Як два киянина братів Кличків обійшли Як два киянина братів Кличків обійшли 6626 1
Жіноча збірна України перемогла Казахстан та вийшла в основний етап ЧС Жіноча збірна України перемогла Казахстан та вийшла в основний етап ЧС 3804
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 4477
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 4549
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 346461 6
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19949
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330976 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33216
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21245 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58056 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83616