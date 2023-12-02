Реал готує нову пропозицію для Мбаппе

Якщо він не погодиться – "двері для нього будуть зачинені назавжди"

Джерело - Relevo.

Реал готує контракту пропозицію для Кіліана Мбаппе, яка буде представлена гравцеві у першій половині 2024 року.

Про це повідомляє Relevo.

Клуб не збирається знову вступати у гру чуток, як це було минулого разу, довго очікуючи рішення футболіста. Якщо він дійсно мріє грати за мадридців – він повинен довести це, підписавши контракт якомога швидше.

Ідея ради директорів полягає у тому, щоб зробити французу таку пропозицію, яка буде достатньою, щоб вмовити його. Якщо він не погодиться і на цей раз – "двері для нього будуть зачинені назавжди".

Раніше Мбаппе відмовився від 80 млн євро бонусів у ПСЖ.

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