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Артета: Лутону дуже не щастить з результатами

Артета прокоментував перемогу над Лутоном
Сьогодні 10:40 246 0
Артета: Лутону дуже не щастить з результатами
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Лутон

Джерело - BBC.

Лутону дуже не щастить з результатами в АПЛ.

Про це заявив тренер Арсенала Мікель Артета після перемоги над "капелюшниками" (3:4).

"Неймовірний вечір. Перш за все, вітаю Лутон – їхніх гравців, персонал, атмосферу, яку вони створили. Цей був особливий вечір для гри у футбол, нам було дуже важко. Треба віддати належне супернику, він грав дуже добре. Лутону дуже не щастить з результатами, це добре організована команда, яка становить загрозу. Вони створять проблеми будь-кому.

  Артета: У Зінченка сильних сторін набагато більше, ніж слабких

Пропускаючи три голи на виїзді – ми ускладнюємо собі життя. Це той аспект, який необхідно покращити. Але команда показала дух, якість, сміливість, щоб йти і йти вперед знову. Ми не здавалися і боролися до кінця. Дуже дякую команді. Те, як вони викладаються кожні три дні, просто вражає", — сказав Артета.

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