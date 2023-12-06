Артета: Лутону дуже не щастить з результатами

Артета прокоментував перемогу над Лутоном

Джерело - BBC.

Лутону дуже не щастить з результатами в АПЛ.

Про це заявив тренер Арсенала Мікель Артета після перемоги над "капелюшниками" (3:4).

"Неймовірний вечір. Перш за все, вітаю Лутон – їхніх гравців, персонал, атмосферу, яку вони створили. Цей був особливий вечір для гри у футбол, нам було дуже важко. Треба віддати належне супернику, він грав дуже добре. Лутону дуже не щастить з результатами, це добре організована команда, яка становить загрозу. Вони створять проблеми будь-кому.

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Пропускаючи три голи на виїзді – ми ускладнюємо собі життя. Це той аспект, який необхідно покращити. Але команда показала дух, якість, сміливість, щоб йти і йти вперед знову. Ми не здавалися і боролися до кінця. Дуже дякую команді. Те, як вони викладаються кожні три дні, просто вражає", — сказав Артета.

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