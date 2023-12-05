Артета: У Зінченка сильних сторін набагато більше, ніж слабких

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко повинний винести урок для себе після матчу проти Вулвергемптона у 14 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ти повинен любити їх такими, якими вони є. Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем.

Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо.

Це властиво йому, він може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер. Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як він пресингує, і в нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий з ним", - сказав Артета.