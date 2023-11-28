“Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря

Напередодні матчу Шахтар - Антверпен Ольга Ракіцька презентує потужний кліп

Джерело - Чемпіон.

Якось в інтерв’ю чоловік співачки Ярослав Ракіцький назвав своє серце помаранчевим. Тобто таким, що навіки належить Шахтарю. Цей образ запав в душу його дружині настільки, що вона написала пісню.

Оля каже: мені важко змиритися, що Шахтар вже 9 років не має можливості грати домашні матчі на рідному стадіоні, та я, як і всі фани, памʼятаю ті чудові часи на Донбас-Арені, коли кожен похід на матч був справжнім святом! Зараз нас всіх розкидало містами і країнами, але мені дуже хотілося завдяки пісні обʼєднати усіх, адже де б ми не були, серцем ми все одно разом!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Ракицкая (@olya_rakitska)

Окремо хочеться сказати про співпрацю у створенні відео до пісні з культовим українським режисером, автором легендарної “Фортеці Бахмут” Віктором Скуратовським. У кожному своєму кліпі він шукає щирість і несамовитість, чого у фанатів Шахтаря завжди було в достатку. Тож кліп, над яким працювала крута і талановита команда, вийшов наповнений шаленим драйвом вболівальників від першої до останньої секунди.

До слова, кожен учасник масових сцен - не актор, а щирий вболівальник Шахтаря. З усіма Оля домовлялася особисто, і кожен з них знайшов час у свій робочий день прийти взяти участь у зйомках. Додавало запалу ще й те, що у призначений день здійнялася буря, яка зривала дахи з будинків, і знімальний процес довелося перенести на наступну дату, коли погода була спокійнішою. Та все ж буря продовжувала вирувати, тільки вже на трибунах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Ракицкая (@olya_rakitska)

Окремо фани Шахтаря, які зараз проживають в інших країнах, відповідно до технічного завдання Олі, надіслали свої відео, де під приспів “Помаранчевого серця” демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

А головна мрія, яку носить у своєму серці Оля Ракіцька - це разом з фанами виконати “Помаранчеве серце” на українській Донбас-Арені!