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Реал розпочав переговори по повноцінному трансферу Кепи

Сьогодні 21:11 200 0
Реал розпочав переговори по повноцінному трансферу Кепи
#Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал розпочав переговори з лондонським Челсі щодо трансферу орендованого іспанського голкіпера Кепи Аррісабалаги. 

Про це повідомляє Madrid Sports.

В іспанського голкіпера чинний контракт до 2025 року і зважаючи на це, вершкові спробують викупити його за 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Карло Анчелотті бачить у ролі дублера Тібо Куртуа на наступний сезон орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу та готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна в інший клуб.

Нагадаємо директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.

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