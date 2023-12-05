Реал розпочав переговори по повноцінному трансферу Кепи

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал розпочав переговори з лондонським Челсі щодо трансферу орендованого іспанського голкіпера Кепи Аррісабалаги.

Про це повідомляє Madrid Sports.

В іспанського голкіпера чинний контракт до 2025 року і зважаючи на це, вершкові спробують викупити його за 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Карло Анчелотті бачить у ролі дублера Тібо Куртуа на наступний сезон орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу та готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна в інший клуб.

La posibilidad de mantener a Kepa la próxima temporada es real, solo le quedará un año de contrato con el Chelsea, se está negociando un traspaso alrededor de 15M. vía @jfelixdiaz pic.twitter.com/jf0L03Xy76 — Madrid Sports (@MadridSports_) December 5, 2023

Нагадаємо директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.