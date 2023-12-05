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Барселона втратила основного воротаря на 2-3 місяці

Андре тер Штеген перенесе операцію на спині
Сьогодні 19:55 249 0
Барселона втратила основного воротаря на 2-3 місяці
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Основний голкіпер Барселони Марк Андре тер Штеген, який страждає від болю в попереку, прийняв рішення піти на операцію. 

Про це повідомляє BarçaTimes.

Травму спини він отримав у стані збірної Німеччини.

Терміни відновлення 31-річного німця - 2-3 місяці. Раніше вже повідомлялося про те, що, у зв'язку з тривалою відсутністю тер Штегена, Барселона може підписати Давида Де Хеа, який залишається вільним агентом.

У нинішньому сезоні на рахунку тер Штегена 15 пропущених голів і 8 сухих матчів у 17 поєдинках за Барселону у всіх турнірах.

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