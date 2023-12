Барселона втратила основного воротаря на 2-3 місяці

Основний голкіпер Барселони Марк Андре тер Штеген, який страждає від болю в попереку, прийняв рішення піти на операцію.

Про це повідомляє BarçaTimes.

Травму спини він отримав у стані збірної Німеччини.

Терміни відновлення 31-річного німця - 2-3 місяці. Раніше вже повідомлялося про те, що, у зв'язку з тривалою відсутністю тер Штегена, Барселона може підписати Давида Де Хеа, який залишається вільним агентом.

У нинішньому сезоні на рахунку тер Штегена 15 пропущених голів і 8 сухих матчів у 17 поєдинках за Барселону у всіх турнірах.

🚨🎖| CONFIRMED by @HelenaCondis: Ter Stegen will undergo surgery. 2-3 months OUT. #fcblive 🛑 pic.twitter.com/fwmotytgX4