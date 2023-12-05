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Лунін налаштований залишити Реал

У 4 зустрічах українцю вдалося зберегти ворота сухими
Сьогодні 20:40 522 0
Лунін налаштований залишити Реал
Фото Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Український голкіпер Андрій Лунін наразі налаштований покинути Реал та знайти клуб, де він буде мати роль, яку ніколи раніше не мав у мадридському клубі.

Про це повідомляє іспанський журналіст Хосе Фелікс Діас.  

Раніше головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті повідомив, що попри вдалу гру в останніх матчах українського голкіпера Андрія Луніна, у ролі першого номера він бачить воротаря вершкових Кепу Аррісабалагу.

Вершкові уже почали шукати Андрію заміну та кинули оком на голкіпера Хетафе Давіда Сорію.

Раніше повідомлялось, що контракт Андрія Луніна з Реалом діє до літа 2025 року, а не до завершення сезону 2023/24.

В цьому сезоні 24-річний Андрій Лунін зіграв 7 матчів за Реал, пропустивши 4 голи. У 4 зустрічах українцю вдалося зберегти ворота сухими.

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