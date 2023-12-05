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Динамо продає благодійні квитки на матч із Металістом 1925

Гра відбудеться 7 грудня
Сьогодні 18:11 188 0
Динамо продає благодійні квитки на матч із Металістом 1925
#Динамо Київ

Джерело - UA-футбол.

Динамо розпочало онлайн-продажу благодійних квитків на перенесений матч 3-го туру УПЛ, у якому київський клуб 7 грудня прийматиме Металіст 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У зв'язку з воєнним станом уболівальники не можуть відвідувати матчі улюбленого клубу, проте кожен охочий може придбати благодійний квиток і таким чином долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24. 100% вартості квитків буде перераховано на медичну допомогу.

У продажу будуть квитки трьох категорій. Кожен уболівальник, який придбає благодійний квиток, візьме участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу.

1 категорія (квитки по 150 грн) - розіграш ігрової футболки одного з гравців нашої команди безпосередньо з матчу Динамо - Металіст 1925.

2 категорія (квитки по 100 грн) - розіграш брендового подарунка від New Balance

3 категорія (квитки по 50 грн) - розіграш подарунка від офіційного фан-шопу Динамо Київ

Крім того, кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає разову знижку в офіційному клубному фан-шопі:

1 категорія (150 грн) - 10%

2 категорія (100 грн) - 7%

3 категорія (50 грн) - 5%

Наприкінці сезону серед тих уболівальників, які придбають благодійні квитки на кожен матч, буде проведено окремий великий розіграш подарунків від клубу.

Придбати квитки можна на сайті Kontramarka або на сайті Tickets Box. Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні.

Напередодні повідомлялося Суркіс хоче працевлаштувати Мілевського у Динамо.

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