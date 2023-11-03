Гравець залишиться в Андерлехті

Півзахисник Джастін Лонвейк не повернеться у Динамо.

Про це повідомляє VoetbalNieuws.

Наразі гравець знаходиться в оренді в Андерлехті.

Раніше повідомлялось, що Андерлехт хоче достроково розірвати оренду гравця. Але, як вказує джерело, повернення в Динамо – не варіант для нього. Через це бельгійський клуб, можливо, шукатиме йому нову команду для ще одної оренди.

Орендна угода хавбека розрахована до завершення сезону та включає опцію викупу, проте генеральний директор Андерлехта Джеспер Фредберг вже знає, що клуб нею не скористається.

23-річний нідерландець не потрапив до заявки бельгійського клубу на 4 останні матчі. Також він не грає за команду U-23, щоб підтримувати форму.

Лонвейк цього сезону в сумі провів 39 хвилин у 3 матчах за Андерлехт, результативними діями не відзначився. Востаннє виходив на поле 30 вересня.