Скоулз: У Манчестер Юнайтед занадто багато ледарів

Джерело - thesun.co.uk.
На цей час Манчестер Юнайтед є жахливою командою, у якій велика кількість ледачих гравців.
Про це розповів легенда "червоних дияволів" Пол Скоулз.
"На даний момент це погана футбольна команда. Позитивні результати, яких вони домоглися останнім часом, вводять в оману. У команді занадто багато ледачих гравців - це не зійде їй з рук.
Потрапляючи в такі клуби, перше, що ти робиш, - це починаєш старанно працювати. Можна було помітити радість у гравців Ньюкасла, коли вони бігли вперед по флангах, і співчувати крайнім захисникам Юнайтед", - розповів Скоулз.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наступного тижня змінить власника.