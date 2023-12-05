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Скоулз: У Манчестер Юнайтед занадто багато ледарів

Пол Скоулз прокоментував гру Манчестер Юнайтед
Сьогодні 11:44 228 0
Скоулз: У Манчестер Юнайтед занадто багато ледарів
#Манчестер Юнайтед, #Скоулз

Джерело - thesun.co.uk.

На цей час Манчестер Юнайтед є жахливою командою, у якій велика кількість ледачих гравців.

Про це розповів легенда "червоних дияволів" Пол Скоулз.

"На даний момент це погана футбольна команда. Позитивні результати, яких вони домоглися останнім часом, вводять в оману. У команді занадто багато ледачих гравців - це не зійде їй з рук.

Потрапляючи в такі клуби, перше, що ти робиш, - це починаєш старанно працювати. Можна було помітити радість у гравців Ньюкасла, коли вони бігли вперед по флангах, і співчувати крайнім захисникам Юнайтед", - розповів Скоулз.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наступного тижня змінить власника.

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