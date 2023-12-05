Скоулз: У Манчестер Юнайтед занадто багато ледарів

На цей час Манчестер Юнайтед є жахливою командою, у якій велика кількість ледачих гравців.

Про це розповів легенда "червоних дияволів" Пол Скоулз.

"На даний момент це погана футбольна команда. Позитивні результати, яких вони домоглися останнім часом, вводять в оману. У команді занадто багато ледачих гравців - це не зійде їй з рук.

Потрапляючи в такі клуби, перше, що ти робиш, - це починаєш старанно працювати. Можна було помітити радість у гравців Ньюкасла, коли вони бігли вперед по флангах, і співчувати крайнім захисникам Юнайтед", - розповів Скоулз.