Манчестер Юнайтед наступного тижня змінить власника

Британський мільярдер Джим Реткліфф стане власником Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Угода по купівлі 25% акцій футбольного клубу Манчестер Юнайтед мільярдером Джимом Реткліффом у родини Глейзерів закрита.

Про це буде офіційно оголошено на початку наступного тижня. Таку інформацію дає журналіст Sky Sports Марк Кляйнман.

Зазначається, що власник хімічної компанії INEOS Реткліфф заплатить за 25% акцій клубу 1.4 млрд. євро.

За інформацією джерела, тендерна пропозиція публічним інвесторам за ціною 33 долари за акцію набуде чинності не раніше 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Блан може стати новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед.