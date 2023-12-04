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Тен Гаг втратив підтримку роздягальні Манчестер Юнайтед

У тренера проблеми із підтримкою у роздягальні
Вчора 22:55 195 0
Тен Гаг втратив підтримку роздягальні Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває проблеми в комунікації зі своїми підопічними.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нідерландський фахівець втратив підтримку майже половини роздягальні команди.

Уся причина в тому, що у тренера специфічний стиль управління тен Гага управління гравцями. Гравці також незадоволені стилем гри команди і вважають, що виконують занадто багато бігової роботи на тренуваннях.

Тен Гаг очолює Манчестер Юнайтед з літа минулого року. У поточному сезоні команда йде на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наступного тижня змінить власника.

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