Тен Гаг втратив підтримку роздягальні Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває проблеми в комунікації зі своїми підопічними.
Про це повідомляє Sky Sports.
Нідерландський фахівець втратив підтримку майже половини роздягальні команди.
Уся причина в тому, що у тренера специфічний стиль управління тен Гага управління гравцями. Гравці також незадоволені стилем гри команди і вважають, що виконують занадто багато бігової роботи на тренуваннях.
Тен Гаг очолює Манчестер Юнайтед з літа минулого року. У поточному сезоні команда йде на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наступного тижня змінить власника.