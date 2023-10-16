Блан може стати новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед

Джерело - The Times.
Новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед може стати Жан-Клод Блан.
Про це повідомляє The Times.
Він є потенційним кандидатом на посаду, яку з лютого 2022 року обіймає Річард Арнольд.
Зміна виконавчого директора може відбутися внаслідок ймовірного придбання 25% акцій клубу сером Джимом Реткліффом. З лютого Блан є працівником компанії Ineos, яка належить Реткліффу.
60-річний французький менеджер з 2006 по 2011 рік працював у Ювентусі, а з 2011 по 2022 рік був виконавчим директором ПСЖ.
Повідомлялося, що катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед.
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