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Блан може стати новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед може змінити виконавчого директора
Сьогодні 20:37 208 0
Блан може стати новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - The Times.

Новим виконавчим директором Манчестер Юнайтед може стати Жан-Клод Блан.

Про це повідомляє The Times.

Він є потенційним кандидатом на посаду, яку з лютого 2022 року обіймає Річард Арнольд.

Зміна виконавчого директора може відбутися внаслідок ймовірного придбання 25% акцій клубу сером Джимом Реткліффом. З лютого Блан є працівником компанії Ineos, яка належить Реткліффу.

60-річний французький менеджер з 2006 по 2011 рік працював у Ювентусі, а з 2011 по 2022 рік був виконавчим директором ПСЖ.

Повідомлялося, що катарський шейх відмовився від викупу Манчестер Юнайтед.

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