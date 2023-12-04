Олександрія натякнула на повернення Костишина

Джерело - Чемпіон.
В Instagram Олександрії опубліковано відео з представленням новачка клубу.
Ім'я футболіста залишили у секреті, але додали ребус. Вболівальники вважають, що загадковий трансфер – це підписання Дениса Костишина.
Це можна зрозуміти навіть по 2 емодзі з 3 запропонованих. Кістки – явне посилання на прізвище Дениса, а прапор Сполучених штатів Америки пов'язаний з його виступами за Ель-Пасо.
Раніше Костишин покинув Ель-Пасо. Повідомлялося, що гравець може повернутися в УПЛ.
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