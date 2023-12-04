Олександрія натякнула на повернення Костишина

Денис Костишин повернеться в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

В Instagram Олександрії опубліковано відео з представленням новачка клубу.

Ім'я футболіста залишили у секреті, але додали ребус. Вболівальники вважають, що загадковий трансфер – це підписання Дениса Костишина.

Це можна зрозуміти навіть по 2 емодзі з 3 запропонованих. Кістки – явне посилання на прізвище Дениса, а прапор Сполучених штатів Америки пов'язаний з його виступами за Ель-Пасо.

Раніше Костишин покинув Ель-Пасо. Повідомлялося, що гравець може повернутися в УПЛ.