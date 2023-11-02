Костишин покинув Ель-Пасо

Український півзахисник Денис Костишин попрощався з клубом Об'єднаної футбольної ліги (USL) Ель-Пасо Локомотив.

Про це він розповів в Instagram.

"Хочу сказати велике дякую команді за сезон! Ви тепло прийняли мене у свою родину. У нас була дуже хороша команда цього сезону, ми це неодноразово показували! Особлива подяка вболівальникам, ви та ваша підтримка були божевільними, дякую!

Бажаю кожній людині, яка належить до родини Локос, лише успіхів, перемог та міцного здоров’я! Люблю вас, хлопці. Успіхів у майбутньому", - написав Костишин.