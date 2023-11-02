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Костишин покинув Ель-Пасо

Сьогодні 12:25 229 0
Костишин покинув Ель-Пасо
#Денис Костишин

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Денис Костишин попрощався з клубом Об'єднаної футбольної ліги (USL) Ель-Пасо Локомотив.

Про це він розповів в Instagram.

"Хочу сказати велике дякую команді за сезон! Ви тепло прийняли мене у свою родину. У нас була дуже хороша команда цього сезону, ми це неодноразово показували! Особлива подяка вболівальникам, ви та ваша підтримка були божевільними, дякую!

Бажаю кожній людині, яка належить до родини Локос, лише успіхів, перемог та міцного здоров’я! Люблю вас, хлопці. Успіхів у майбутньому", - написав Костишин.

26-річний українець провів 33 матчі у регулярному чемпіонаті USL та 1 у плей-оф. Він забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.

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Допис, поширений Kostyshyn Denys ✌🏻 (@kostyshyn_denys)

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