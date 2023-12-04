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Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри

Сьогодні 19:12 528 0
Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі подробиці перенесення матчу 16-го туру УПЛ між Минаєм та Динамо, який був перерваний на 2-й хвилині через повітряну тривогу.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Коли стало зрозуміло, що тривога триває вже годину, то зібралися представники клубів, офіційні особи матчу та транслятори. Вирішують - дограємо чи переносимо.

Київ хотів догравати, Минай хотів догравати. Головною стала вимога транслятора закінчити матч до 16.30, тому що на стадіоні немає належного освітлення, а від так не вдасться забезпечити належну картинку трансляції матчу.

Щоб закінчити о 16.30 порахували, що необхідно було починати о 14.30: виходити на поле, розминка хвилин 15 і то я думаю, що цього недостатньо. За такої погоди розминатися треба добре - високий рівень отримати мʼязову травму. Говорили навіть про те, щоб зробити перерву між таймами 10 хвилин.

Домовились, що якщо тривога не зупиняється до 14.30, то матч переноситься. Відбій пролунав о 14.36", - сказав Вацко.

Трансляція матчу була на ютуб-каналі "УПЛ ТБ".

Раніше УПЛ перенесла матч Минай - Динамо.

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