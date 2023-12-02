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Матч Баварія - Уніон Берлін скасований через негоду у Мюнхені

Нова дата матчу стане відома пізніше
Сьогодні 12:42 207 0
Матч Баварія - Уніон Берлін скасований через негоду у Мюнхені
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Матч 13-го туру Бундесліги Баварія - Уніон перенесений через сильний снігопад у Мюнхені.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Гра мала пройти сьогодні, 2 грудня. У поля стадіону Альянц Арена є підігрів, проте головна проблема полягає у безпеці та можливості прибуття глядачів.

  Баварія - Копенгаген 0:0: огляд матчу

Громадський транспорт у Мюнхені припиняє свою роботу щонайменше до 12:00 за місцевим часом. Як наслідок, дістатися на гру для глядачів стало практично неможливо.

Нова дата матчу стане відома пізніше.

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