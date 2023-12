Матч Баварія - Уніон Берлін скасований через негоду у Мюнхені

Матч 13-го туру Бундесліги Баварія - Уніон перенесений через сильний снігопад у Мюнхені.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Гра мала пройти сьогодні, 2 грудня. У поля стадіону Альянц Арена є підігрів, проте головна проблема полягає у безпеці та можливості прибуття глядачів.

Громадський транспорт у Мюнхені припиняє свою роботу щонайменше до 12:00 за місцевим часом. Як наслідок, дістатися на гру для глядачів стало практично неможливо.

Нова дата матчу стане відома пізніше.

⚠️ Today's Bundesliga home match against @fcunion_en has been postponed due to extreme snowfall in Munich.



More details ➡️ https://t.co/DNnIiMcdh2#FCBFCU pic.twitter.com/FO4lm5oMV6