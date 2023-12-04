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Фелікс - про гол Атлетико: Святкування? Це вийшло спонтанно

Фелікс прокоментував гол у ворота Атлетіко
Сьогодні 08:47 459 0
Фелікс - про гол Атлетико: Святкування? Це вийшло спонтанно
#Барселона, #Жуан Фелікс

Джерело - Marca.

Нападник Барселони Жоау Фелікс не планував святкувати гол у ворота Атлетіко (1:0), якому він належить.

Про це португалець розповів після матчу.

"Дуже важлива перемога. Ми знали, наскільки складною буде гра. Ми перемогли, і це було найголовніше. Тепер повинні думати про Жирону. Щотижня про мене говорять. Я завжди є приводом для обговорень, але я спокійний, тому що не дивлюся на те, про що вони говорять. Я виконую свою роботу. Я щодня працюю над тим, щоб вдосконалюватися. Мені подобаються мої товариші по команді та клуб, який мене добре прийняв.

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Святкування? Це вийшло спонтанно. Це було як полегшення від усього, що я пережив минулого літа. Тільки близькі мені люди знають, як все було. Це було і для них полегшенням. Я добре ладнаю з усіма в Атлетіко, нічого не маю проти них. Коли я це почув скандування свого прізвища, то не міг в це повірити. Я знаю велич цього клубу – коли вболівальники кричать твоє ім'я, це те, що трапляється нечасто. Я щасливий і буду продовжувати працювати, щоб вони продовжували співати", – сказав Фелікс.

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