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Барселона може викупити Канселу та Фелікса вже в зимове трансферне вікно

Сьогодні 19:17 194 0
Барселона може викупити Канселу та Фелікса вже в зимове трансферне вікно

Барселона розглядає можливість здійснення повноцінних трансферів Жоау Канселу та Жоау Фелікса вже у січні.

Про це повідомляє журналіст Фернандо Поло.

Атлетіко оцінює Фелікса приблизно у 80 мільйонів євро, тоді як каталонці хотіли б знизити ціну до 40 млн + готові включили в угоду якогось гравця, який подобається тренерському штабу "матрацників".

Що стосується Канселу, то Манчестер Сіті розраховує отримати приблизно 25 млн за португальця, а Барселона готова заплатити десь 15 млн.

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