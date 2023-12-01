Барселона може викупити Канселу та Фелікса вже в зимове трансферне вікно

Барселона розглядає можливість здійснення повноцінних трансферів Жоау Канселу та Жоау Фелікса вже у січні.

Про це повідомляє журналіст Фернандо Поло.

Атлетіко оцінює Фелікса приблизно у 80 мільйонів євро, тоді як каталонці хотіли б знизити ціну до 40 млн + готові включили в угоду якогось гравця, який подобається тренерському штабу "матрацників".

Що стосується Канселу, то Манчестер Сіті розраховує отримати приблизно 25 млн за португальця, а Барселона готова заплатити десь 15 млн.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!