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Шахтар - Металіст 1925 2:0: огляд матчу УПЛ

Вчора 23:32 196 0
Шахтар - Металіст 1925 2:0: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над Металістом 1925 у 16-у турі УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 грудня

Шахтар - Металіст 1925 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Зубков, 2:0 - 78 Криськів (пен)

Склади команд:

Шахтар: Різник, Азарові, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Невертон (Егіналду, 46), Криськів (Очеретько, 90+1), Бондаренко (Назарина, 75), Зубков, Сікан (Келсі, 87).

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Міроші, Козік, Ракіцький, Кастілло, Кащук

Металіст 1925: Сидоренко, Безуглий, Червак, Є. Ткачук, Жичиков, Мартинюк, Габелок, А. Ткачук (Сидоров, 69), Юсов (Чирук, 61), Борячук (Бичек, 87), Арі (Русин, 61)

Запасні: Мозіль, І. Потімков, Коваленко, Ременюк, Абдуллаєв, Дмитренко

Раніше Чорноморець поступився ЛНЗ.

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