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Чорноморець поступився ЛНЗ у 16 турі УПЛ

Сьогодні 17:33 186 0
Чорноморець поступився ЛНЗ у 16 турі УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ здобув виїзну перемогу над Чорноморцем у межах 16-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 грудня

Чорноморець - ЛНЗ 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Хобленко, 1:1 - 75 Штогрин, 1:2 - 83 Наумець, 1:3 - 90+4 Олійник

Склади команд:

Чорноморець: Варакута, Путря,Салюк, Єрмаков, Брагару, Кузик, Васильєв (Хадіда, 90), Бадібанга, Шпорн, Штогрін, Ієде (Бойчук, 72)

Запас: Шевченко, Пірожок, Ситников, Гучек, Хадіда, Ухань

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Ковальов, Муравський, Насонов, Бойко, Рибалка, Калюжний (Наумець, 65), Шестаков (Олійник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасіч (Савін, 77)

Запас: Самойленко, Тарасенко, Хамелюк, Лопирьонок, Копил, Тищенко, Банада

Попередження: Муравський 16, Кузик 48, Хобленко 53, Бадібанга 86, Бойко 90+1

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