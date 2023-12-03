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Шахтар розібрався з Металістом 1925 у 16 турі УПЛ

Зустріч завершилася з рахунком 2:0
Сьогодні 18:59 186 0
Шахтар розібрався з Металістом 1925 у 16 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув перемогу над Металістом 1925 у 16-у турі УПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "гірників".

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 грудня

Шахтар - Металіст 1925 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Зубков, 2:0 - 78 Криськів (пен)

Склади команд:

Шахтар: Різник, Азарові, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Невертон (Егіналду, 46), Криськів (Очеретько, 90+1), Бондаренко (Назарина, 75), Зубков, Сікан (Келсі, 87).

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Міроші, Козік, Ракіцький, Кастілло, Кащук

Металіст 1925: Сидоренко, Безуглий, Червак, Є. Ткачук, Жичиков, Мартинюк, Габелок, А. Ткачук (Сидоров, 69), Юсов (Чирук, 61), Борячук (Бичек, 87), Арі (Русин, 61)

Запасні: Мозіль, І. Потімков, Коваленко, Ременюк, Абдуллаєв, Дмитренко

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