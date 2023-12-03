Тренер Жирони: Ми не боремося за чемпіонство, не на тому рівні

Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова не прагне конкурувати з Барселоною, Реалом та Атлетіко у Ла-Лізі.

Про це заявив головний тренер команди Мічел після перемогу у 15 туру Ла-Ліги над Валенсією (2:1).

"Ми провели велику роботу у матчі з Валенсією, насамперед ментально виглядали добре, шукали моменти, шукали голи. Стуані провів чудовий матч, він один із найкращих гравців на своїй позиції. Нам всім потрібно зрозуміти, що ми не прагнемо конкурувати з Барселоною, Реалом та Атлетіко. Ми не боремося за чемпіонство. Ми не на тому рівні.

Наші гравці мають насолоджуватись тим, що з ними відбувається, у нас чудова атмосфера в команді", - сказав Мічел.