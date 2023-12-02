Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука, Реал переграв Гранаду: результати 15 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 15-у туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 02 грудня
Жирона - Валенсія 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Дуро, 1:1 - 83 Стуані, 2:1 - 88 Стуані
Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков відіграли повний матч. Водночас форвард Валенсії Роман Яремчук заявився на 84-й хвилині гри.
Атлетік - Райо Вальєкано 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Гурусета, 2:0 - 47 Еспіно (автогол), 3:0 - 64 Вільямс, 4:0 - 68 Вільямс
Реал Мадрид - Гранада 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Діас, 2:0 - 57 Родріго
Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
22:00 Осасуна - Реал Сосьєдад
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