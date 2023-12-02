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Став відомий потенційний календар збірної України на Євро-2024

«Синьо-жовті» можуть зіграти на 3 різних стадіонах
Сьогодні 22:10 236 0
Став відомий потенційний календар збірної України на Євро-2024
Фото - Getty Images
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Після жеребкування групового раунду Євро-2024 визначився календар матчів турніру.

У випадку перемоги у плей-оф збірна України стартує на Євро поєдинком проти Румунії на Альянц Арені в Мюнхені 17 червня.

У другому турі (21 червня) на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі "жовто-сині" зустрінуться зі Словаччиною,  а 26 червня - з Бельгією у Штутгарті.

Для виходу на Євро Україні треба перемогти Боснію і Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль - Ісландія у стикових матчах

Фінальна частина Євро відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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