УЄФА запровадить другий єврокубковий турнір для жіночих команд

Новий турнір стартує з сезону 2025/26.

Виконком УЄФА затвердив створення нового єврокубкового турніру для жіночих команд.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Наразі відомо тільки про те, що проводити його почнуть з сезону 2025/26.

Деталі про формат, список учасників та календар будуть повідомлені окремо у п'ятницю, 4 грудня.

Нагадаємо, що наразі існує тільки жіноча Ліга чемпіонів, де на груповому етапі грають 16 команд.

До груп більшість команд відбирається через кваліфікацію, яка ділиться на "шлях чемпіонів" та "шлях представників ліг". Там учасників може бути близько 60.

Раніше збірну Росії не включили до списку учасників жеребкування Ліги націй 2024/25.