Мбаппе відмовився від 80 млн євро бонусів у ПСЖ

Ініціатором цього рішення став сам гравець

Джерело - RMC Sport.

Кіліан Мбаппе не отримає 80 мільйонів євро бонусів, які мав заробити за чинним контрактом з ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

Ініціатором цього рішення став сам гравець. Ймовірно, відмовою від бонусів Мбаппе хоче показати, що не ставить гроші на перше місце.

Крок Кіліана дає ПСЖ впевненість, що клуб не втратить всі кошти, якщо найкращий бомбардир команди вирішить прийняти пропозицію з-за кордону.

Нагадаємо, ПСЖ не планує пропонувати Мбаппе новий контракт.

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