Тренер Борнмута: Забарний вдосконалюється протягом сезону

Захисник Борнмута Ілля Забарний прогресує протягом сезону.

Про це розповів головний тренер команди Андоні Іраола.

"Думаю, Заба дуже молодий! Ми маємо розуміти, що він дуже молодий, і 21-річному гравцю нелегко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що Забарний вдосконалюється протягом сезону, зараз він демонструє хорошу гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі", – сказав Іраола.