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Тренер Борнмута: Забарний вдосконалюється протягом сезону

Сьогодні 22:22 195 0
Тренер Борнмута: Забарний вдосконалюється протягом сезону

Джерело - офіційний сайт Борнмута.

Захисник Борнмута Ілля Забарний прогресує протягом сезону.

Про це розповів головний тренер команди Андоні Іраола.

"Думаю, Заба дуже молодий! Ми маємо розуміти, що він дуже молодий, і 21-річному гравцю нелегко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що Забарний вдосконалюється протягом сезону, зараз він демонструє хорошу гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі", – сказав Іраола.

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