Тренер Борнмута: Забарний вдосконалюється протягом сезону

Джерело - офіційний сайт Борнмута.
Захисник Борнмута Ілля Забарний прогресує протягом сезону.
Про це розповів головний тренер команди Андоні Іраола.
"Думаю, Заба дуже молодий! Ми маємо розуміти, що він дуже молодий, і 21-річному гравцю нелегко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що Забарний вдосконалюється протягом сезону, зараз він демонструє хорошу гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі", – сказав Іраола.
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