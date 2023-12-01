Мальдіні: Мілан намагався підписати Мессі, коли той був вільним агентом після Барселони

Мілан намагався оформити трансфер Ліонеля Мессі на правах вільного агента, проте тоді аргентинець обрав ПСЖ.

Про це розповів колишній спортивний директор "россонері" Паоло Мальдіні.

"Ми намагалися підписати Мессі, коли він був вільним агентом після Барселони та залишив клуб у серпні.

Ми подзвонили, дійсно втомилися, але це продовжувалося залишитися ідеєю, незважаючи на те, що Леонардо сказав мені, що ПСЖ попереду і вже веде переговори про підписання Мессі", — розповів Мальдіні.