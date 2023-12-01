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Мальдіні: Мілан намагався підписати Мессі, коли той був вільним агентом після Барселони

Паоло Мальдіні прокоментував інтерес Мілана до Ліонеля Мессі
Сьогодні 13:10 168 0
Мальдіні: Мілан намагався підписати Мессі, коли той був вільним агентом після Барселони
Фото - Getty Images
#Паоло Мальдіні, #Ліонель Мессі, #Мілан

Джерело - FabrizioRomano.

Мілан намагався оформити трансфер Ліонеля Мессі на правах вільного агента, проте тоді аргентинець обрав ПСЖ.

Про це розповів колишній спортивний директор "россонері" Паоло Мальдіні.

"Ми намагалися підписати Мессі, коли він був вільним агентом після Барселони та залишив клуб у серпні.

Ми подзвонили, дійсно втомилися, але це продовжувалося залишитися ідеєю, незважаючи на те, що Леонардо сказав мені, що ПСЖ попереду і вже веде переговори про підписання Мессі", — розповів Мальдіні.

Нагадаємо, Ліонель Мессі залишив каталонську Барселону влітку 2021 року, перейшовши на правах вільного агента до Парі Сен-Жермен. У 2023 році аргентинець став гравцем Інтер Маямі.

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