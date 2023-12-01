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Бущан – найкращий гравець Динамо у листопаді

За Георгія віддали голос 45 відсотків респондентів
Сьогодні 17:37 199 0
Бущан – найкращий гравець Динамо у листопаді
#Георгій Бущан, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Воротар Динамо Георгій Бущан став найкращим гравцем команди у листопаді за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба киян.

За Георгія віддали голос 45 відсотків респондентів. На 2-му місці Владислав Ванат (19%), на 3-му – Олександр Караваєв (15%), на 4-му – Олександр Тимчик (11%), на 5-му – Владислав Кабаєв (9%).

Минулого місяця Бущан провів у складі киян 3 матчі, в яких пропустив 1 м'яч – з Шахтарем (0:1), Кривбасом (2:0) та Рухом (2:0).

Нагадаємо, капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги.

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