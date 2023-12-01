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Анчелотті визначився із голкіпером на матч з Гранадою

Андрій Лунін відіграє ще один матч у стартовому складі
Сьогодні 15:55 326 0
Анчелотті визначився із голкіпером на матч з Гранадою
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін відіграє принаймні ще один матч у воротах Реала, перед тим, як туди знову стане Кепа Аррісабалага.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Кепа доступний, і я поговорю з ним. Ми продовжимо з Луніним, а потім у нас буде тиждень на підготовку до гри проти Бетіса", - заявив Анчелотті.

Гра між Реалом і Гранадою відбудеться завтра, 2 листопада. Початок о 19:30 за київським часом.

Раніше Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи.

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