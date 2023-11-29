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Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи

Карло Анчелотті особисто поговорив з Андрієм Луніним
Сьогодні 14:32 388 1
Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Карло Анчелотті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті провів особисту бесіду з голкіпером команди Андрієм Луніним.

Про це повідомляє Marca.

Раніше Анчелотті заявив, що Кепа Аррісабалага зіграє у воротах у наступному матчі Ла-Ліги проти Гранади, якщо встигне одужати. За даними Relevo, ця заява не сподобалась не тільки Луніну, а й іншим гравцям Реала.

У понеділок Анчелотті особисто поговорив з Луніним і пояснив свою позицію. Італієць вважає, що позиція голкіпера відрізняється від усіх інших. На його думку, відчуття впевненості та безпеки для воротаря, які з'являються, коли він відчуває себе основним голкіпером дуже важливі.

Спеціаліст хотів придушити в зародку будь-який натяк на проблему, тому він провів цю розмову з українцем. Розмова була потрібна йому, щоб прояснити позицію і не допустити, щоб ситуація стала проблемною.

Анчелотті цінує роботу Луніна на старті сезону, коли він підміняв спочатку Тібо Куртуа, а потім і Кепу. Але думка тренера щодо місця Андрія у команді не змінилась - він не бачить його першим воротарем.

Нагадаємо, Лунін потрапив у команду тижня Ла-Ліги.

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