Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:44 1146
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:09 70969 7
Визначились 13 команд-учасниць плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 08:00 374
Ракув із Кочергіним обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 598
Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:58 1117
Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків
Вчора 21:52 589
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Вчора 20:48 12019
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Вчора 19:28 637
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Вчора 18:20 473 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Вчора 15:23 781
Прямі трансляції

Сабо: Лунін не слабший за Кепу, а в чомусь навіть сильніший

Йожеф Сабо прокоментував майбутнє Андрія Луніна
Сьогодні 11:37 197 0
Сабо: Лунін не слабший за Кепу, а в чомусь навіть сильніший
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Йожеф Сабо

Джерело - sport-express.ua.

Український голкіпер Андрій Лунін своєю грою заслужив місце у стартовому складі Реала.

Про це розповів екстренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо.

"Я взагалі не зрозумів, чому Реал підписав Кепу. Він що, творив дива у воротах? Ні! Його взяли лише тому, що він іспанець. Думаю, там не тренер, а президент наполіг на його підписанні, бо іспанці люблять своїх. Лунін точно не слабший за Кепу, а в деяких моментах і перевершує його. Я не знаю, чому Анчелотті не розглядає Андрія першим воротарем.

Я давно переживаю за Луніна. Досі незрозуміло, чи йде він з Реала, чи ні. Його контракт закінчується влітку 2024 року, але поки що по ньому тиша. Інші клуби не хочуть платити гроші за Луніна, тому що планують отримати його безкоштовно після закінчення угоди з Реалом.

Анчелотті уклав новий контракт і залишиться у Мадриді ще на два роки. До того ж, вже почав тренуватися Куртуа, який після повернення знову стане номером 1, Кепа буде другим. Не бути ж Луніну третім?

Тому йому треба обов'язково йти з Реала влітку, але не в якусь команду рівнем нижче, а в престижну", - відзначив Сабо.

Раніше Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 12019
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді 1771
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37983
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 2269
Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців 1733
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 70969 7
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43763 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21205 7
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83522
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43358 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61591
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32110