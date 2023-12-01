Сабо: Лунін не слабший за Кепу, а в чомусь навіть сильніший

Український голкіпер Андрій Лунін своєю грою заслужив місце у стартовому складі Реала.

Про це розповів екстренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо.

"Я взагалі не зрозумів, чому Реал підписав Кепу. Він що, творив дива у воротах? Ні! Його взяли лише тому, що він іспанець. Думаю, там не тренер, а президент наполіг на його підписанні, бо іспанці люблять своїх. Лунін точно не слабший за Кепу, а в деяких моментах і перевершує його. Я не знаю, чому Анчелотті не розглядає Андрія першим воротарем.

Я давно переживаю за Луніна. Досі незрозуміло, чи йде він з Реала, чи ні. Його контракт закінчується влітку 2024 року, але поки що по ньому тиша. Інші клуби не хочуть платити гроші за Луніна, тому що планують отримати його безкоштовно після закінчення угоди з Реалом.

Анчелотті уклав новий контракт і залишиться у Мадриді ще на два роки. До того ж, вже почав тренуватися Куртуа, який після повернення знову стане номером 1, Кепа буде другим. Не бути ж Луніну третім?

Тому йому треба обов'язково йти з Реала влітку, але не в якусь команду рівнем нижче, а в престижну", - відзначив Сабо.