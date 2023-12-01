Клозе може очолити Кайзерслаутерн

Мирослав Клозе може відновити тренерську кар'єру

Кайзерслаутерн звільнив головного тренера Дірка Шустера.

Про це повідомляє Sky Sport.

Серед кандидатів на посаду головного тренера - Мирослав Клозе, який зараз без клубу. Він на дорослому рівні працював лише з австрійським Альтахом - 5 перемог у 24 матчах. Залишив клуб в березні 2023 року.

Інший кандидат - Майкл Віммер з Аустрії. Серед претендентів також був Енріко Массен, який очолював Аугсбург, але він відмовив Кайзерслаутерну.

Наразі команда йде 11-ю у Другій Бундеслізі, у неї серія з 5 матчів без перемог в чемпіонаті.