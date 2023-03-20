Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 12:58 1667 3
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 136
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 250
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 806
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Вчора 18:25 1504
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
Вчора 16:59 276
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Вчора 13:22 46017
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Вчора 12:57 1232
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 11:54 1940 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Вчора 10:08 275677
Прямі трансляції

Клозе звільнили з посади тренера в австрійському Альтасі

Вчора 21:52 133 0
Німецький фахівець пропрацював у команді з липня минулого року
Клозе звільнили з посади тренера в австрійському Альтасі
Фото: Getty Images
#Клозе

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Альтах прийняв рішення звільнити Мирослава Клозе з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Німецький фахівець пропрацював у команді з липня минулого року.

Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 5 разів зіграла внічию та 13 разів програла у поточному розіграші чемпіонату.

Клуб завершив основну частину чемпіонату на останній позицій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 1940 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275677
Львів звільнив головного тренера Львів звільнив головного тренера 2115
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 18723
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 46017
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 5490
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28346
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13158
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33150
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112677
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73071 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66706