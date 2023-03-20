Клозе звільнили з посади тренера в австрійському Альтасі

Джерело - Чемпіон.
Австрійський Альтах прийняв рішення звільнити Мирослава Клозе з посади головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Німецький фахівець пропрацював у команді з липня минулого року.
Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 5 разів зіграла внічию та 13 разів програла у поточному розіграші чемпіонату.
Клуб завершив основну частину чемпіонату на останній позицій.
ℹ️ Der SCR Altach hat sich nach einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs mit Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden!— SCR Altach (@SCRAltach) March 20, 2023
Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.
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