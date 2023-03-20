Клозе звільнили з посади тренера в австрійському Альтасі

Німецький фахівець пропрацював у команді з липня минулого року

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Альтах прийняв рішення звільнити Мирослава Клозе з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Німецький фахівець пропрацював у команді з липня минулого року.

Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 5 разів зіграла внічию та 13 разів програла у поточному розіграші чемпіонату.

Клуб завершив основну частину чемпіонату на останній позицій.