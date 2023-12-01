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Беллінгем може пропустити два місяці

Сьогодні 08:59 205 0
Беллінгем може пропустити два місяці
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем може перенести операцію.

Про це повідомляє The Athletic.

У мадридському клубі обговорюють варіант з проведенням хірургічного втручання. Нагадаємо, що напочатку листопада Беллінгем отримав вивих плеча, через що пропустив майже 2 тижні. Хронологія травм Джуда.

Зазначається, що операція не є терміновою. Її можна провести й через місяць або навіть рік. Це залежить від того, скільки англієць готовий грати з больовими відчуттями.

Доктор Сантьяго Араус, голова відділення, що займається плечовим суглобом у мадридській клініці Clinica Cemtro, відмітив, що чим молодший пацієнт, тим більша ймовірність, що після вивиху плеча йому знадобиться операція. У 16 років необхідність хірургічного втручання є у 80%.

Раніше Беллінгем повторив бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів.

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