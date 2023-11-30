Беллінгем повторив бомбардирський рекорд у Лізі чемпіонів

Реал у п'ятому турі Ліги чемпіонів вдома обіграв Наполі 4:2.

Другий гол команди Карло Анчелотті на 22-й хвилині забив Джуд Беллінгем. Це дозволило хавбеку збірної Англії стати четвертим футболістом в історії, якому вдалося забити в Лізі чемпіонів 10 і більше голів до досягнення 21-річного віку.

До нього таке досягнення підкорилося Ерлінгу Голанду (20 голів), Кіліану Мбаппе (18) і Каріму Бензема (10).

На те, щоб забити 10 голів, Беллінгему знадобилося 27 матчів. Також на його рахунку 7 гольових передач.

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