Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5 туру групового етапу Ліги Європи-2023/24, визначились 12 команд, які продовжать турнірну боротьбу в плей-оф.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу. Феєнорд і Янг Бойз продовжать в 1/16 фіналу ЛЄ як треті команди в групах ЛЧ.

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

Вест Гем Фрайбург Брайтон Марсель Аталанта Спортінг Ліверпуль Ренн Вільярреал Славія Рома Баєр Феєнорд Янг Бойз

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.