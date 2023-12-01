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Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 07:44 50 0
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5 туру групового етапу Ліги Європи-2023/24, визначились 12 команд, які продовжать турнірну боротьбу в плей-оф.

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу. Феєнорд і Янг Бойз продовжать в 1/16 фіналу ЛЄ як треті команди в групах ЛЧ.

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

  1. Вест Гем
  2. Фрайбург
  3. Брайтон
  4. Марсель
  5. Аталанта
  6. Спортінг
  7. Ліверпуль
  8. Ренн
  9. Вільярреал
  10. Славія
  11. Рома
  12. Баєр
  13. Феєнорд
  14. Янг Бойз

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу.

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