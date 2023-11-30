Головне
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 11607
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:08 211
Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи
Сьогодні 11:28 355
Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 10:37 491
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 06:19 11192
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1610
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12198
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1272
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Вчора 20:45 1073
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Вчора 16:07 910
Прямі трансляції

Світоліна виграла номінацію Повернення року

На початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції
Сьогодні 15:23 328 0
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею в номінації Повернення року за версією каналу Eurosport.

Світоліна повернулася на корт після народження доньки Скай у жовтні минулого року, не граючи в теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року).

У травні українка дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбургу. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу на Вімблдоні.

На початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції.

Раніше Світоліна зіграє на турнірі ASB Classic в Новій Зеландії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1610
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11192
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1465
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 11607
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів 1272
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12198
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123229
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83502
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116414 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69505
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145251
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16963 2