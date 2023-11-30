Світоліна виграла номінацію Повернення року

На початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею в номінації Повернення року за версією каналу Eurosport.

Світоліна повернулася на корт після народження доньки Скай у жовтні минулого року, не граючи в теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року).

У травні українка дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбургу. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу на Вімблдоні.

На початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції.

Раніше Світоліна зіграє на турнірі ASB Classic в Новій Зеландії.